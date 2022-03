Merci l’Europe ?! : Versailles, un sommet pour l'avenir de l'Europe sur Auvio

Soutien à l'Ukraine, pression sur la Russie. Sécurité, énergie, économie. Il a été question de tout cela lors du sommet de Versailles. Les journalistes Vincent Georis et Olivier Hanrion étaient sur place. Ils nous diront ce qu'ils en ont retenu.



En une semaine à peine, l'Union européenne a dégagé un milliard d'euros pour des achats d'armes destinées à l'Ukraine. C'est un moment clé dans l'histoire de l'Union. C'est l'avis de Federico Santopinto, un spécialiste des questions de défense en Europe.



L'Italie est un des pays européens parmi les plus dépendants du gaz russe. Pourtant, les Italiens n'utilisent pas certains gisements en mer Adriatique. Nous irons sur place.



Et puis, nous partirons également en Finlande, à la frontière avec la Russie. Là-bas, la guerre en Ukraine réveille de bien mauvais souvenirs.

