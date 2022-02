Merci l'Europe ?!, c'est votre magazine européen. Chaque samedi à 13h, la rédaction européenne de la RTBF commente, en toute décontraction, les temps forts de l'actualité européenne, ses élans et ses errements... Avec des invités, des reportages en Belgique et aux quatre coins du continent. Une émission proposée par Olivier Hanrion, Sandro Calderon, Myriam Baele et Nicolas Vandenschrick.

Casting et équipe Animateur Sandro CALDERON