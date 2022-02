Merci l’Europe ?! : Vers une nouvelle relation Europe / Afrique ? sur Auvio

C'était la semaine de la St Valentin mais visiblement Cupidon a eu du mal à faire mouche dans l'Union européenne...

Certes, le sommet européen entre l'Union européenne et l'Union africaine a jeté les bases d'une nouvelle relation entre les deux partenaires mais vous allez l'entendre avec notre invité le professeur Alain Verhaagen, spécialiste des relations UE/Afrique, le projet est ambitieux... mais compliqué.

Compliquée aussi la relation que nous avons avec nos voitures. Elles sont responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre. La Commission aimerait bien nous rendre moins accroc. Ce n'est pas facile quand on habite à la campagne. Ce n'est pas facile non plus de passer à l'électrique quand on n'a pas les moyens de se le payer. C'est ce que viendra nous expliquer Myriam Baele avec son rendez vous sonore extrait du podcast "Après nous, les mouches!"

Compliquée encore la relation que les 27 Etats membres entretiennent avec l'état de droit. Daniele Weber, Véronique Lamquin et Nicolas Vandenschrick nous expliqueront comment une décision de justice a remis le feu aux poudres.

Compliquée enfin la relation entre le groupe ABBA et la ville de Stockholm. Les habitants d'un quartier de la ville se rebellent contre le projet d'un ABBAland.

