Merci l’Europe ?! : 30 bougies pour Maastricht sur Auvio

30 bougies pour Maastricht Cela fait 30 ans que le Traité de Maastricht a été signé. C'était le 7 février 1992 à Maastricht (forcément...). Jim Cloos était jeune diplomate luxembourgeois. Il a participé à la rédaction de ce traité. Il est notre invité aujourd'hui. Il viendra nous expliquer ce que Maastricht a changé pour l'Europe. Nous vous expliquerons aussi les conséquences de la réforme de la justice en Pologne, avec une rencontre de magistrats polonais sous la menace de sanctions disciplinaires Nous reviendrons aussi sur les 43 milliards d'euro que la Commission veut mettre sur la table pour produire des puces made in EU. Céline Schoen, Sandro Calderon et Aline Goncalves viendront nous expliquer si cela suffit pour construire une nouvelle politique européenne. Enfin nous vous proposons une visite de la plus vieille salle d'opération d'Europe. Présentation : Olivier HANRION