Merci l’Europe ?! : Une délégation de haut niveau sur Auvio

Merci l'Europe?! vous parle de l'Europe, de ce qui la fait vibrer, sourire, parfois trembler aussi... comme ces bruits de bottes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. L'eurodéputée du groupe Renew Nathalie Loiseau était à Kiev cette semaine, elle viendra nous expliquer ce qu'elle a vu sur place, ce que les responsables politiques mais aussi les Ukrainiens lui ont dit.

On vous parlera aussi fashion. Parce que la façon dont on s'habille a un gros impact sur notre environnement. C'est ce que l'on va découvrir dans le reportage réalisé par Myriam Baele. Et vous verrez aussi que l'Union européenne a quelques plans dans ses cartons pour limiter cet impact.

L'Union européenne qui cherche à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et pour y parvenir, la Commission a proposé de repeindre en vert le gaz et le nucléaire. Anna Hubert, Sandro Calderon et Nicolas Vandenschrick viendront nous expliquer les dessous d'une décision très controversée.

Nous irons également faire un tour en Irlande du Nord où une série télé mondialement connue est en train de changer peu à peu l'image d'une région marquée par 30 ans de guerre civile.

