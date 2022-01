Merci l’Europe ?! : Le député macroniste, le géographe humaniste et le sherif numérique sur Auvio

Nous sommes venus vous parler d'Europe... mais nous ne sommes pas les seuls! Le président français Emmanuel Macron s'est, une nouvelle fois, prêté à l'exercice devant les députés européens. Notre invité, l'eurodéputé du groupe Renew Bernard Guetta, viendra nous livrer son explication de texte.

Erasmus a 35 ans. Le programme d'échange a permis à plus de 10 millions de jeunes de se condronter à d'autres Européens. Un vrai succès. Mais est-ce qu'Erasmus parle vraiment à tous les Européens? Ce sera le reportage de la semaine.

Vincent Georis de l'Echo, Sandro Calderon et Nicolas Vandenschrick de la RTBF viendront ensuite commenter des histoires de shérifs, de gentil faucon et... de gougnafier.

Enfin, nous irons en Irlande qui vient de passer à la manière forte pour faire baisser la consommation d'alcool dans le pays.

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION