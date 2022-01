Merci l’Europe ?! : 2022 année européenne de la jeunesse sur Auvio

Qu'est ce que cette année européenne de la jeunesse va changer dans la vie des jeunes ? Nos poserons la question à Eva Redoules et Frédéric Piccavet, deux jeunes Européens.

2022 sera aussi l'année du blues pour les tatoueurs. Une nouvelle legislation européenne vient d'entrer en vigueur. Elle les prive de plusieurs pigments. Sortez les biceps, nous sortons les aiguilles dans un instant.

Montrer ses muscles, c'est un peu ce que font les Russes en ce moment à la frontière avec l'Ukraine. Cette semaine Américains et Russes ont tenté de faire baisser la pression. Mais où sont passés les Européens? C'est la question à laquelle répondront nos trois débatteurs du jour, Nicolas Gros Verheyde, Sandro Calderon et Nicolas Vandenschrick.

Enfin nous vous emmènerons visiter les sous sols d'Helsinki, à la découverte d'une ville sous la ville.

