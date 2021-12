Merci l’Europe ?! : Les relations compliquées de l'Europe avec la Russie sur Auvio

Compliqué. Très compliqué même. C'est le statut de la relation entre l'Union européenne et la Russie aujourd'hui.

Dans l'émission de ce jour, nous allons tenter de vous expliquer ce qui cloche entre les deux voisins.

On en parle tout d'abord avec Assita Kenko. L'eurodéputée NVA nous donnera son avis sur les ressorts de la tension entre l'est et l'ouest. Elle viendra aussi nous expliquer l'impact de cette relation sur la politique migratoire dans l'Union européenne.

Nous irons aussi en Ukraine. Un pays de transit pour le gaz russe et qui pourrait faire les frais des relations toxiques entre Bruxelles et Moscou. C'est le reportage de la semaine.

Philippe Regnier, Sandro Calderon et Nicolas Vandenschrick, nos trois débatteurs du jour vous expliqueront pourquoi cette semaine l'Union européenne a changé de ton vis à vis de Vladimir Poutine

Enfin petit détour par l'Espagne qui vient de changer le statut juridique des animaux.

