Merci l’Europe ?! : L'Europe face à son héritage chrétien sur Auvio

L'Union européenne veut-elle effacer son héritage chrétien? Veut-elle supprimer Noël? C'est très sérieux. C'est le reproche fait à la Commission européenne après la publication en interne d'un guide pour une communication inclusive. On profite de cette polémique pour analyser les relations entre l'Europe et les religions. Ce sera avec notre invitée, Caroline Sägesser du CRISP.

La Commission européenne affaiblit les droits fondemantaux des demandeurs d'asile pour amadouer la Pologne. C'est une autre critique entendue cette semaine. Nous en débattrons avec les journalistes Annick Capelle et Diego Velazquez.

Pour la 3e année consécutive, la Belgique va autoriser des insecticides surnommés "tueurs d'abeille". Ils sont pourtant interdits en Europe. Ce sera le thème de notre reportage.

Bonne écoute!

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION