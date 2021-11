Merci l’Europe ?! : 400 milliards d'euro pour la nouvelle politique agricole commune sur Auvio

Est ce que la nouvelle politique agricole commune est vraiment plus verte? C'est en tout cas l'avis de notre invitée aujourd'hui. L'eurodéputée française du PPE Anne Sander a négocié le texte et vient le défendre dans "Merci l'Europe?!"

Autre partie importante du budget européen, la politique de cohésion mais avec quel résultat à la clé? Pour le savoir et surtout le faire savoir, la Commission européenne a mis en place un coucours de beauté des meilleurs projets de développement régional en Europe et plusieurs projets belges sont en compétition

Trois journalistes viendront aussi nous expliquer que de gros nuages viennent obscurcir l'horizon économique européen

Nous irons enfin en Suède. Le pays d'ABBA, d'IKEA ete de Volvo est aussi celui du jeu vidéo.

