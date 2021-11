Merci l’Europe ?! : L'Europe est elle en train de vivre une crise démographique? sur Auvio

L'UE, c'est 447 millions d'habitants.C'est bien moins que la Chine ou l'Inde mais c'est plus que les Etats-Unis. Pourtant, à y regarder de plus près, les Européens ne font plus autant d'enfants... le taux de croissance de la population est même l'un des plus bas au monde. Un constat qui vient alimenter la crainte du grand remplacement agité par l'extrême droite en Europe. Faut-il craindre cette baisse de la natalité en Europe? Réponse avec le démographe Gilles Pison

L'Itallie est le principal bénéficiaire du plan de relance européen. Nous irons voir sur place ce que les Italiens font avec cet argent européen.

Une boussole pour l'Europe, c'est le nouvel outil que le chef de la diplomatie européenne est en train de préparer. Trois journalistes viendront nous en livrer le mode d'emploi.

Et puis un petit bol d'air pour terminer, direction la Clusaz en France, où la construction d'une retenue d'eau en pleine montagne sème la zizanie dans le village

