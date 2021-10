Merci l’Europe ?! : L'Union européenne et la COP26 sur Auvio

Est ce que l'Europe est vraiment le meilleur élève de la classe dans la lutte contre le dérèglement climatique? Et est ce que la flambée des prix de l'énergie ne risque pas de dégonfler les ambitions de l'Union européenne de devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050? Ce sont quelques unes des questions que nous allons poser à notre invitée Delia Villagrasa, spécialiste des questions climatiques, elle a participé aux négociations de plusieurs COP.

Et si les femmes étaient aux commandes de la politique agricole commune, est ce que la PAC deviendrait plus verte? C'est la thèse de l'Institut pour une Politique Européenne Environnementale. Nous avons mené l'enquête.

Il sera aussi question des relations compliquées de l'Union européenne avec l'Afrique, la politique ou l'énergie nucléaire.

Et puis aussi des corridas portugaises qui ferment leur porte aux mineurs de moins de 16 ans.

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION