Merci l’Europe ?! : Les citoyens européens prennent la parole sur Auvio

Avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, les citoyens européens ont désormais voix au chapitre des réformes de l'Union européenne. Deux citoyennes européennes et belges qui ont été tirées au sort pour participer aux travaux des cette conférence viendront nous en expliquer le fonctionnement.

Les citoyens engagés, il en sera aussi question dans notre reportage. Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes Belges qui ont lancé une initiative citoyenne pour imposer un "eco-score" sur tous les emballages en Europe.

L'avenir de l'Europe, il en a aussi été question lors du sommet européen cette semaine. Un sommet sans clash mais sans accord majeur non plus, Annick Capelle et Sandro Calderon viendront nous expliquer ce qu'il faut en retenir.

Enfin, sortez vos maillots de bain et vos lunettes de soleil, nous vous offrons une ballade en yacht sur le lac d'Iseo en Lombardie.

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION