Merci l’Europe ?! : Les villes et les régions dans l'Union européenne sur Auvio

C'est la fête des 90.000 communes et des 300 régions dans l'UE. Une semaine pour remettre le niveau de pouvoir le plus proche des citoyens au coeur des polititques européennes. Pour en discuter nous avons invité Apostolos Tzitzikostas, le président du comité européen des villes et des régions.

Officiellement il est interdit d'utiliser des animaux vivants pour tester des cosmétiques dans l'UE, notre reportage vous expliquera que cette interdiction est contournée par un réglement européen!

Avec nos deux débatteurs du jour, Oliver Grimm du quotidien Die Presse et Annick Capelle de la RTBF, nous poserons la question de ce que nous pouvons faire à 27, nous les Européens, pour contrer la flambée des prix de l'énergie.

Enfin vous saurez enfin pourquoi les hommes et les femmes les plus hauts d'Europe sont en train de rétrécir.

Casting et équipe Animateur Olivier HANRION