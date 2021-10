Merci l’Europe ?! : Accueil des migrants vs Respect des valeurs de l'Union sur Auvio

Cette semaine nous vous emmenons en Pologne. Tout près de la frontière avec la Bielorussie. Une frontière sous tension que des milliers de réfugiés venus d'Irak, d'Afghanistan ou de Somalie tentent de traverser au péril de leur vie. 5 personnes ont été retrouvées mortes et vous l'entendrez, les autorités polonaises font tout pour dissuader ces personnes de venir en Pologne.

Avec notre invité, l'eurodéputé socialiste espagnol Juan Fernando Lopez Aguilar, nous tenterons de comprendre si la protection des frontières de l'Europe est compatible avecla défense des valeurs de l'Union.

Il sera aussi question du Brexit, on le croyait derrière nous, il continue de pourrir la vie des Européens.

Et puis vous êtes plutôt Prosek ou Prosecco? C'est LA question qui divise Italiens et Croates, nous vous expliquerons pourquoi.

