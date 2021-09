Merci l’Europe ?! : sur Auvio

Le bilan européen d'Angela Merkel Les Allemands se déplacent aux urnes ce dimanche. Un scrutin à l'issue incertaine. La seule certitude, c'est que Angela Merkel se sera pas élue. La chancelière s'apprête à quitter la scène politique allemande et européenne. Mais avec quel bilan? Quel héritage? C'est ce dont nous allons discuter avec une biographe de la chancelière, Florence Autret. Les Suédois aussi sont allés voter. Mais pour des élections passées totalement hors des écrans radar : les kyrkovalet. C'est l'un des reportage de la semaine. Nous partirons aussi à la rencontre de ces Irlandais qui parlent gaélique. L'une des 24 langues officielles de l'Union européenne mais son utilisation pleine et entière dans les institutions européennes ne sera possible que dans les prochaines semaines Présentation : Olivier HANRION