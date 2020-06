Les mémoires noires : Episode 3 : Indépendance cha-cha. La table ronde. Janvier 60 sur Auvio

Janvier 60, c'est la Table ronde à Bruxelles. La grande négociation entre Congolais et Belges qui fixe la date de l'indépendance et les contours du nouveau Congo. Cette table ronde a été rythmée par la chanson "Indépendance Cha-cha" de l'African Jazz avec le grand chef Kabasele. Un reportage de François Ryckmans et Éric Dagostino, sur la base d'une idée originale de Jean-François Bastin et d’Isabelle Christiaens, qui y ont consacré un film.