Les mémoires noires : Le 4 janvier 1959, le soulèvement de Léopoldville - L’Expo 58, mille Congolais à Bruxelles sur Auvio

Ce reportage est consacré aux mille Congolais présents à l’Expo 58, à Bruxelles, mais d’abord au soulèvement de Léopoldville, aujourd’hui Kinshasa, le dimanche 4 janvier 1959. Plus de 100.000 Congolais partent attaquer la ville blanche. Il y aura officiellement 50 morts, en réalité 200 à 500 morts… En Belgique et au Congo, c'est le choc et la fin du mythe de la colonie modèle. C’est le temps des ruptures. Le 4 janvier 59, le soulèvement de Léopoldville. Un reportage de François Ryckmans. Réalisation d’Éric d’Agostino.