Le feuilleton "Géolocalisé" de Jean-Marc Panis, qui nous emmène aux cinq points de la Belgique pour aller voir, dans leur jus, ces chanteuses et chanteurs qu'on aime bien.



On démarre avec Charleroi. Ses terrils, son ring, ses hauts fourneaux éteints et sa gloire, devenue international : Mélanie De Biasio.

Émission Entrez sans frapper