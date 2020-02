Le Mug : Prix Première 2020 sur Auvio

Matthieu POUX : "Gaule-Orient-Express" (Actes Sud) Dans une bourgade de Gaule romaine, des moissonneurs butent sur un corps décapité aux doigts brûlés, gisant dans un fossé. Sur sa poitrine repose une poupée en ivoire, enroulée dans une feuille de plomb, sans tête elle aussi. L’édile du bourg, Caius Julius Sénovir, se rend sur place pour procéder aux premières constatations. Deux mille ans plus tard, dans la banlieue de Lyon, un squelette sans tête est retrouvé sous un futur parking. L’archéologue Karin Olafson est appelée sur le chantier. Un étrange hasard de l’Histoire fait de Caius et de Karin les coenquêteurs d’un même crime, commis dans un monde dévasté par la guerre, où les affairistes, les militaires et les coupeurs de têtes dictent leur loi ; un monde en pleine mutation, où les derniers Gaulois n’ont d’autre choix que de se frotter aux bienfaits de la civilisation ou de se terrer dans les collines. Le récit d’une conquête de l’Ouest avant la lettre, qui entraîne le lecteur dans les coulisses de l’Histoire. Né en 1970 à Genève, Matthieu Poux est archéologue et professeur à l’université de Lyon. Spécialiste des processus de la romanisation en Gaule préromaine et romaine, il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques ou de vulgarisation. Il dirige depuis 2012 les fouilles sur les sites des Buissières à Panossas en Isère. Gaule-Orient-Express est son premier roman.