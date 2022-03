Matin Première : Le Premier ministre, Alexander De Croo sur Auvio

Le Premier ministre est l'invité de « Matin Première » ce lundi matin.



Nous ferons point sur les dernières informations à propos de la guerre en Ukraine, sur le plan militaire, diplomatique et humanitaire. Des membres du gouvernement partent d'ailleurs ce lundi aux frontières ukrainiennes pour faire état de la situation et manifester leur solidarité.



Un sommet européen extraordinaire se tient ce jeudi à Versailles. Nous évoquerons les enjeux.



La « guerre » contre le Covid-19 n'est pas encore terminée qu'une deuxième vient de commencer entre la Russie et l'Ukraine, bouleversant l'ordre mondial et menaçant la paix dans l'Union européenne. Avec dans les deux cas des conséquences économiques très lourdes pour la Belgique. Comment rassurer les Belges et les entrepreneurs en lien avec la Russie ?



Tout comme les prix à la pompe qui ne cessent de grimper, la montée en flèche des prix des matières premières viennent augmenter le coût de la vie. Quel est le plan du gouvernement pour aider à nouveau notre pouvoir d'achat ?

L'énergie et le dossier nucléaire seront clairement au menu des discussions gouvernementales dans les prochains jours.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première