Matin Première : Comment gérer le télétravail ? sur Auvio

Marre du télétravail ? Le Codeco de ce vendredi devrait faire évoluer les règles.



Quelle est la situation dans une grande entreprise wallonne ?

Odoo, c'est désormais 2000 salariés. Comment organiser le retour au travail ? Qu'est ce qu'on garde, qu'est ce qu'on abandonne ? Odoo est implanté en Belgique mais aussi partout dans le monde. Que sera le monde du travail de l'après-covid ?



On en parle avec l'un des directeurs de Odoo, Sebastien Bruyr, le directeur commercial.



En Brabant wallon, l'entreprise a tellement grandi en 2 ans que les locaux sont trop petits.

Porte-drapeau de la Wallonie qui gagne, Odoo est une 'licorne', la première dans le sud du pays. Dans le jargon des startups, cela définit une société privée non-côtée valorisée à plus d'un milliard. En l'occurence, Odoo pèse désormais 2 milliards d'euros.



La crise sanitaire a été une opportunité pour la société, accompagnant les entreprises dans le basculement digital.... et dans le télétravail.



Qu'est-ce qu'imagine Odoo pour ces 7 millions d'utilisateurs? On vient tout juste de s'adapter aux nouveaux outils comme « Teams », à quoi doit-on s'attendre pour la suite ?

