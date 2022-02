Matin Première : Thomas GADISSEUX reçoit Alda GREOLI, députée et ex-ministre wallonne de la santé. sur Auvio

La facture d'électricité et la réforme des hôpitaux

C'est un dossier qui est en train d'avancer au parlement, sans trop faire de bruit. Et pourtant, le débat est explosif côté francophone depuis de nombreuses années.

Le gouvernement s'apprête à verrouiller les quotas INAMI attribués aux jeunes diplômés francophones en médecine.

Va-t-on être obligé côté francophone d'imposer à nouveau un numérus clausus en Belgique ? Le ministre fédéral Frank Vandenbroucke passe-t-il en force, là où ses prédécesseurs avaient opté pour la négociation avec le sud du pays ?



On en parle avec Alda Greoli, députée et ex-ministre wallonne de la santé. Le CDH veut activer le conflit d'intérêt pour bloquer le texte fédéral.

Quel sera l'impact d'une telle mesure ? En pleine crise sanitaire, les médecins généralistes dénoncent régulièrement la pénurie à laquelle ils font face sur le terrain