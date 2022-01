Matin Première : La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder sur Auvio

La Belgique se prépare-t-elle à une guerre ? Se prépare-t-elle à aider l'Ukraine, avec quels moyens militaires et dans quel cadre international ?

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder est l'invitée de « Matin Première ».



La Belgique assumera ses responsabilités notamment vis-à-vis de ses alliés de l'OTAN. La Défense belge se tient prête avec 300 hommes, une frégate et plusieurs F-16.



Quelles sont justement les missions prioritaires de l'armée belge ? A-t-on encore les moyens de se déployer à l'étranger ? Faut-il recentrer les activités sur la Belgique ?

La ministre finalise son plan stratégique qu'elle dépose demain matin sur la table du gouvernement. Un plan d'investissements de plusieurs dizaines de milliards sur 10 ans, avec quelles dépenses et quelles retombées économiques pour la Belgique ?

