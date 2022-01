Matin Première : sur Auvio

06H40 REDIFFUSION. LES TEMPS CHANTENT. Cécile POSS revient ce jeudi sur l'origine et l'histoire de « Video Killed The Radio Star » des Buggles. Une chanson constat sur l'hyper-modernisation en marche à la fin des années 1970.



06H55 LES PERLES D'HIVER. Barbara SCHAAL nous emmène à Cologne, en Allemagne. Un ville célèbre, avant tout, pour sa cathédrale. On peut pourtant y faire bien d'autres découvertes en prenant le temps de s'aventurer dans les rues et ruelles de la cité rhénane.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. A quelle sauce va-t-on être mangé lorsque nous recevrons nos décomptes de consommation de gaz et d'électricité? Les tarifs se sont envolés ces derniers mois et nous risquons d'être collectivement et désagréablement surpris lorsque nous recevrons la facture finale. Alors, contrats fixes, contrats variables, échéance et renouvellement de contrat, quelle est la bonne attitude à suivre pour réduire la casse au maximum? Peut-on espérer une baisse des prix dans les prochains mois? On en parle avec Antoine Dumont, Manager de la plateforme en ligne comparateur-énergie mise en place par Wikipower.



07H32 L'INCONTOURNABLE. Discothèque branchée aux multiples visages, le Mirano a porté et inspiré plusieurs générations. Du Funk au Disco, de l'Electro au Hip Hop, des concerts au théâtre, des défilés de mode aux soirées sur fond de décors majestueux : le Mirano a vécu en son sein le passage de grands noms comme Madona, Prince, Grace Jones, Belmondo... mais aussi de beaucoup d'anonymes.

Ce lieu mythique de renommée internationale nous est raconté dans un film qui nous plonge dans une histoire humaine fascinante du Bruxelles by night des années 80. On en parle avec l'un des deux réalisateurs du documentaire « Mirano 80, l'espace d'un rêve », Luc Jabon.



07H40 REPORTAGE. Même si le panettone est le roi des desserts pour le Noel des italiens, le Tiramisu reste le dessert le plus apprécié au monde et sa recette est la plus recherchée sur internet. Pourtant ses origines sont contestées en Italie. Valérie Dupont, notre correspondante a mené l'enquête pour remonter aux origines de ce dessert iconique.



07H46 PROSPECTIVE INTER. Marc SIRLEREAU revient sur la polémique entourant Emmanuel Macron et les non-vaccinés et sur ce que cet épisode laisse deviner de la stratégie du président pour remporter les élections présidentielles de 2022. Ce sera aussi l'occasion de se pencher sur les autres forces politiques en présence en France et de s'interroger sur leurs capacités à prendre les rênes de l'opposition lors du scrutin.



