Matin Première : sur Auvio

06H40 REDIFFUSION : L'HISTOIRE CONTINUE. MAQUET Hélène. Le 03 mai 1986, Sandra Kim remporte l'Eurovision pour la Belgique. 35 ans plus tard, elle reste la seule candidate noir jaune rouge à avoir jamais remporté le concours Eurovision de la chanson depuis sa création en 1956. C'est donc sur un évènement unique de l'histoire culturelle belge que revient Hélène MAQUET dans cet épisode de l'Histoire continue.



06H55 LES PERLES D'HIVER. Pour cette première perle d'hiver, nous vous proposons de découvrir Sète, dans le sud de la France. Henry DE LAGUERIE est allé s'y promener pour nous.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Sophie BREMS. Une partie du monde de la culture poursuit la désobéissance civile en refusant de fermer ses portes au public depuis la décision prise par le comité de concertation le 22 décembre. Pour représenter ce mouvement, Sophie BREMS reçoit Stéphane Wintgens, chargé de communication de l'ASBL des Grignoux qui gère les salles de cinéma du Parc, du Churchill, de la Sauvenière à Liège et du Caméo à Namur et Annie Bozzini, vice-présidente de la FEAS (Fédération des Employeurs des Arts de la Scène) et directrice générale et artistique de "Charleroi danse", centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles



07H32 LES COUPS DE CŒUR DES CHRONIQUEURS. Dans son livre "Casa Mia", Carlo DE PASCALE, réalise un rêve: revenir sur les traces de son enfance pour nous raconter l'héritage dont il a bénéficié en matière de cuisine italienne. Un retour aux sources, un hommage à celles et ceux qui lui ont légué leur amour des bonnes choses et de la terre qui les a portées. Une ode à ses racines, à son pays d'origine, l'Italie, qui lui a offert ses plus belles émotions gustatives. Mises en bouche dans Matin Première.



07H46 RETROPSECTIVE Coup d'oeil sur cette année 2021, une année qui comme la précédente a été marquée par la pandémie. Et puis par cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle: les inondations des 14, 15 et 16 juillet. En Province de Liège, elles ont fait 39 morts, dans les vallées de la Vesdre de l'Ourthe et de l'Amblève. Françoise DUBOIS, revient sur cette catastrophe sans précédent.



08H23 SERIE : « FLOREFFE, 900 ANS D'HISTOIRE ». Nicolas LEJMAN. Cette année, l'abbaye de Floreffe en province de Namur célèbre ses 900 ans ! A cette occasion, nous retraçons l'histoire de l'abbaye, de sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Le premier épisode de ce lundi se concentre sur les conditions dans lesquelles l'abbaye a été fondée en l'an 1121 par celui qui deviendra plus tard Saint-Norbert.

Casting et équipe Animateur Sophie BREMS Émission Matin Première