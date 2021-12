Matin Première : Maxime Prévot, président du CDH et bourgmestre de Namur sur Auvio

Les marques et leurs films de fin d'année

C'est l'incompréhension qui domine après le comité de concertation. Même dans les rangs de la majorité, certains partis remettent en cause la pertinence des décisions.



L'opposition en appelle à la convocation d'un Comité de concertation, qui seul, peut revoir ces décisions.

Maxime Prévot, président du CDH, est l'invité de Matin Première.



Certains établissements culturels feront de la résistance, et n'appliqueront pas les mesures. Que feront les autorités locales ? Bourgmestre de la capitale wallonne, Maxime Prévot acceptera-t-il la désobéissance du monde culturel, en colère ?



Nous évoquerons aussi le dossier nucléaire et l'ambiance au gouvernement wallon.