Matin Première : Olga Chatzis, pédiatre infectiologue sur Auvio

06H40 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Le personnel navigant de Brussels Airlines débrayera pendant 24 heures à partir de ce lundi 20 décembre à 5 heures du matin. Alors que les travailleurs du secteur avaient accepté des réductions de salaire et ont augmenté leur productivité, la direction de Lufthansa n'appliquent toujours pas les accords signés il y a un an. Quelles sont les revendications du personnel de Brussels Airlines? On en parle avec Luc Martin, chef de cabine et délégué CNE.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Le varient Omicron continue de progresser en Europe, le gouvernement néerlandais a d'ailleurs décidé d'imposer un confinement strict à ses habitants afin de contrer sa propagation. Une telle mesures est-elle envisageable en Belgique ? Quand est-il de la dangerosité de ce varient ? Les vaccins produits actuellement sont-ils toujours efficaces ? On en parle avec Benoît MUYLKENS, virologue à l'UNAMUR



07H46 L'INVITÉE DE Thomas GADISSEUX est Olga CHATZIS, membre du Conseil supérieur de la Santé et de la Task Force Pédiatrique pour la gestion de la pandémie. Pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires St-Luc. Pourquoi vacciner les enfants ? Quels sont les arguments médicaux ?



08H15 LA BRICOLE DE Nathalie PENNING



08H25 LA REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK.

