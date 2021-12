Matin Première : Christine Defraigne sur Auvio

Certains au sein du MR la surnomme « la frondeuse ». Nous reviendrons avec Christine Defraigne sur la crise que vient de traverser son parti autour du ministre wallon Jean-Luc Crucke



Qu'est-ce que cela traduit de la situation au sein du parti ? de la ligne du MR ?



Une crise au sujet d'un décret fiscal qui intervient dans un contexte budgétaire catastrophique pour la Wallonie, et pour les grandes villes en particulier.

Se dirige-t-on vers un scénario à la grecque ?

La 1ère échevine de Liège, Christine Defraigne est préoccupée. Aux commandes du Budget et des Finances de la cité ardente, elle voit l'impact sociaux et économiques de la crise sanitaire.

