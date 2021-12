Matin Première : 15 après "Bye Bye Belgium", le vice-président de la NVA - Lorin Parys sur Auvio

Le 13 décembre 2006, la RTBF décide de faire quelque chose qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs.

Elle diffuse une émission spéciale annonçant une fausse nouvelle : la séparation de la Belgique après une déclaration d'indépendance de la Flandre

Le contexte était celui de l'élection d'un nombre record de députés du Vlaams Belang à la Chambre, mais aussi celui de la création de la N-VA. Les exigences nationalistes se faisaient de plus en plus pressantes. L'organisation du mouvement séparatiste inquiétait les francophones.



15 ans plus tard, les questions que soulevait l'émission « Bye Bye Belgium » sont-elles encore d'actualité ?

On en parle ce lundi 13 décembre, avec le vice-président de la N-VA, Lorin Parys.



Quel est le chemin parcouru en 15 ans ? Et jusqu'où les nationalistes comptent-ils aller ? Qu'attendent-ils des francophones ?

En 2006, la N-VA ne comptait qu'un seul député fédéral. 15 ans plus tard, elle est le plus grand parti de Flandre.

La crise sanitaire, mais aussi les inondations cet été, ont mis en évidence des failles dans la gestion des autorités. Comment rendre la Belgique plus efficace ? En centralisant.. ou en contraire en divisant ?

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première