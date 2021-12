Matin Première : Catherine Nay, journaliste et éditorialiste française sur Auvio

Depuis plus de 50 ans, elle observe la politique française. Son parcours personnel se mêle à celui de la 5e République et à ses présidents. La journaliste Catherine Nay publie le second tome de ses mémoires, « Tu le sais bien, le temps passe » (Editions Bouqins).



Elle y exhume une histoire politique sans tweet ni Cnews, celle d'avant Emmanuel Macron. Comment appréhende-t-elle la campagne violente qui s'annonce ? Nous reviendrons sur les coulisses du pouvoir en France, sur les enjeux du scrutin, mais aussi sur les changements profonds qu'a provoqué l'élection du dernier président. Emmanuel Macron a montré qu'on pouvait être élu, sans expérience. Tout est-il possible pour les candidates et les candidats en lice ?

