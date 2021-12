Matin Première : Philippe Lamberts, eurodéputé, et coprésident des Verts européens sur Auvio

Sorties ciné: « West Side Story » nouvelle version, « Olga » et le drame mexicain « New Order »

Une page d'histoire se tourne en Allemagne. Après 16 années au pouvoir, Angela Merkel cèdera le poste de chancelier à Olaf Scholz. Il sera désigné officiellement par le Bundestag ce mercredi. Le gouvernement allemand réunit le parti social-démocrate du SPD, les libéraux et les Verts.



L'eurodéputé Ecolo, Philippe Lamberts a suivi de près la mise en place de cette coalition inédite. Il est l'invité de « Matin Première ».

Quelle dynamique ce gouvernement va-t-il insuffler à l'Europe ?



Nous aborderons également le grand débat du moment au niveau européen :

Quelles activités économiques en Europe peuvent être considérées comme durables et vertes ? Le nucléaire peut-il par exemple être un allié de la transition écologique ?

C'est le débat autour de ce que l'on appelle la « taxonomie » européenne ? Après plus de 3 ans de négociations, la Commission européenne doit enfin aboutir dans les prochains jours. On en parle avec le coprésident des Verts européens.

L'enjeu est majeur car cette taxonomie fixera une « boussole environnementale », permettant aux investisseurs (et aux pouvoir publics !) de savoir si leurs placements sont en conformité avec le Green deal européen.