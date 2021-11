Matin Première : Alain Maron, ministre bruxellois de la santé sur Auvio

Immersion chez Food and Joy à Dottignies

Matthieu Stordeur, aventurier et témoin des bouleversements climatiques

Tous les Bruxellois peuvent s'inscrire pour une 3e dose. Il faudra toutefois tenir compte du délai entre la dernière dose et la dose de rappel. Comment tout cela va-t-il s'organiser ? La plateforme de vaccination à Bruxelles, Bruvax, tiendra-t-elle le choc ? Le système a commis de nombreux bugs, notamment au niveau de la protection des données.



On en parle avec le ministre bruxellois de la santé, l'Ecolo Alain Maron.



Alors que l'on évoque cette 3e dose, beaucoup de Bruxellois ne sont pas vaccinés. A Bruxelles, parmi les +de 18 ans, seulement 70 % des personnes son vaccinées. C'est le taux le plus faible des 3 régions du pays. Comment encore convaincre ?