Matin Première : MATIN PREMIERE, émission spéciale sur Auvio

Petra de Sutter et Yves Van Laethem sont les invités Thomas Gadisseux

Au regard de la situation sanitaire, de nouvelles mesures sont attendues. Le comité de concertation démarre ce vendredi à 8h.



Dès 6h, la matinale de La Première vous propose des interviews de responsables, des témoignages dans les secteurs visés par les mesures mais aussi des explications et du décodage avec différents experts.



Différents invités se succèderont : notamment l'épidémiologiste Marius Gilbert, la vice-Première et médecin Petra De Sutter, la médecin et cheffe de groupe CDH au parlement, Catherine Fonck ou le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.



Comment expliquer cette situation ? Quelles sont les perspectives ? Quels sont aussi les outils à disposition pour faire face à cette 4e vague ? Quels sont les objectifs des nouvelles mesures fortes ?