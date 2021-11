Matin Première : Sotieta Ngo, directrice du CIRE sur Auvio

Sur les dossiers de politique migratoire, les actions en justice contre l'Etat belge et le secrétaire d'Etat Sammy Mahdi se multiplient. Plus que lors de la précédente législature.

Comment l'expliquer ? Y aurait-il un revirement dans la politique actuelle ?

On en parle avec Sotieta Ngo, directrice du CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers)



Grève des sans papiers, places d'accueil manquantes chez Fedasil, problèmes aux frontières dans l'attribution de visa d'études, les polémiques rythment fréquemment l'actualité. Pas plus tard que ce lundi, le CIRE se joignait à l'action en justice contre l'Etat belge pour qu'il respecte ses engagements vis-à-vis des grévistes de la faim.



Sur ces différents dossiers, Le CIRE dénonce l'absence d'un cadre légal précis et la politique discrétionnaire du secrétaire d'Etat.

Comment faire évoluer la situation ? Et clarifier le message politique vis-à-vis des 100.000 sans papiers qui vivent en Belgique.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première