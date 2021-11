Matin Première : Philippe henry, ministre wallon du climat sur Auvio

James Webb, le plus grand et puissant téléscope jamais envoyé dans l'espace

L'invité de Matin Première est Philippe Henry ministre wallon du climat, des infrastructures, de l'énergie et de la mobilité.



En pleine cop 26 et en tant que président de la commission nationale du climat, on verra avec lui si les belges ont enfin réussi à s'entendre sur la répartition des efforts climatiques. Ou si on est tout proche d'un accord.

La sortie du nucléaire en 2025, c'est fait ? La voiture électrique pourrait s'imposer en flandre dès 2027, est-ce réaliste ? Les chauffages seront-ils à l'avenir tous électriques ?