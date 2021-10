Matin Première : Laurent Jacquet de la CREG, régulateur de l'énergie sur Auvio

Il est censé être le garde fou des prix qui s'envolent, le régulateur belge de l'électricité et du gaz sort ce mercredi une analyse approfondie de la hausse des prix.



Laurent Jacquet, directeur des prix à la CREG (commission de régulation de l'électricité et du gaz) est l'invité de Matin Premiere



De combien les prix vont-ils encore augmenter ? et jusqu'à quand ? A quoi est ce dû?

Quelles sont les mesures efficaces pour soulager les ménages ? Un chèque energie pour tous, est ce réaliste ?

Les factures d'électricité s'invitent dans les discussions budgétaires. Est-ce envisageable de faire davantage contribuer les producteurs au budget de l'Etat ? n'y a t'il pas un risque que ce soit au final... le consommateur qui paie l'addition?

