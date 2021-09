Matin Première : Philippe Henry, ministre wallon de l'Energie et du Climat sur Auvio

Philippe Henry est l'invité de Matin Première ce jeudi.

Nous évoquerons notamment avec le numéro 2 wallon, vice-président Ecolo, la reconstruction en Wallonie.

Il sera aussi question de l'impact de la hausse du gaz et de l'électricité sur les ménages et les entreprises



Le gouvernement wallon qui s'apprête à valider ce jeudi, l'extension du Covid Safe Ticket au secteur de l'Horeca.

Nous aborderons aussi les ambitions climatiques dans la relance de la Wallonie. Seront-elles sacrifiées à cause des contraintes budgétaires ?

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première