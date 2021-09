Matin Première : Vincent Vanquickenborne, ministre de la Justice sur Auvio

L'invité de la matinale, le ministre de la Justice, Vincent Vanquickenborne.

Nous évoquerons la réforme du code pénal sexuel. Un texte qui traite de la question du consentement, de plusieurs formes d'agressions sexuelles telles que le viol, l'inceste et de la prostitution.



Pourquoi fixer la majorité sexuelle à 16 ans, et non à 14 comme le préconisaient certains experts ? Le ministre veut inscrire l'homicide intrafamiliale comme circonstance aggravante, pourquoi ?

Nous aborderons également les moyens dégagés pour accompagner cette réforme.



Nous reviendrons avec le vice-premier fédéral OpenVLD sur les discussions budgétaires qui animent le gouvernement actuellement. Qui peut-on encore aidé économiquement et jusqu'à quand durant la crise sanitaire ?

