Matin Première : Deux mois plus tard, aux côtés des sinistrés sur Auvio

Matin Première se déplace en région liégeoise ce mercredi 15 septembre, deux mois après les terribles inondations qui ont frappé la Wallonie.

L'équipe sera mobilisée à Trooz, à Pepinster, à Olne ou encore Limbourg pour évoquer la réalité des habitants, deux mois plus tard. Quelles sont leurs priorités, leurs demandes, leurs attentes ? Comment sont-ils relogés ? Auront-ils du chauffage cet automne ?



Alors qu'une commission d'enquête parlementaire entame un travail analyse de la gestion de ces inondations, quels sont encore les obstacles, sur place ?



Sophie Brems, Bertrand Henne, Michel Gassee, Barbara Schaal et Thomas Gadisseux seront aux cotés de sinistrés et des autorités locales pour témoigner de la situation.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première