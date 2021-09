Matin Première : Annemie Schaus, rectrice de l'ULB sur Auvio

L'invitée de la matinale ce mardi, la rectrice de l'Université Libre de Bruxelles, Annemie Schaus.



Nous évoquerons les défis que représentent cette rentrée en « présentiel » dans l'enseignement supérieur.

Que mettent en place les universités pour pallier aux manques de l'an dernier, aux lacunes pédagogiques, et répondre aux attentes et angoisses des étudiants ?

Avocate spécialisée depuis 30 ans dans les droits et libertés, Annemie Schaus s'est plusieurs fois exprimée l'an dernier lors de débat sur la gestion de la pandémie. Quel regard pose-t-elle sur l'arrivée du pass sanitaire dans les campus universitaires ?

