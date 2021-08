Matin Première : sur Auvio

06H37 L'INVITE DANS L'ACTU. Quel bilan tirer de la saison touristique en Wallonie à l'heure actuelle ? La crise sanitaire a laissé supposer que les belges privilégieraient des vacances en Belgique cet été. Cependant, les inondations de juillet ont fortement impacté plusieurs régions porteuses en termes de tourisme. Ajoutez à cela une météo globalement décevante et on imagine que les membres du secteurs ne peuvent avoir le sourire. Pourtant, plusieurs facteurs encourageants semblent émerger. C'est ce que verra Geoffroy FABRE avec, comme invité, Pierre COENEGRACHTS le directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. Chaque année, le Forem publie une liste de métiers en pénurie. Si celle-ci varie d'une année à l'autre, il y a toute une série de métiers dont la pénurie est endémique. Parmi ces métiers, notamment ceux de la construction. De nombreuses formations sont pourtant proposées, notamment à l'IFAPME, qui pourraient répondre à la demande de ces métiers en pénurie ou fonctions critiques. C'est aussi la quasi certitude de décrocher un emploi rapidement après la formation. Malheureusement, les filières d'enseignement professionnel sont encore et toujours mal considérées, à tort. On en parle avec Michèle LINDER, inspectrice générale à l'IFAPME.



07H21 CORRESPONDANCE INTER. L'Unesco vient de classer, fin juillet, le site de Rosia Montana en Roumanie. Les mines d'or de la petite bourgade devraient ainsi être épargnées. Les quelques 600 habitants du village sont ravis mais on ne peut pas en dire autant de la société canadienne Gabriel Ressources qui a investi une fortune dans le site minier. Explications avec notre correspondant en Roumanie, Benjamin RIBOUT



07H46 DROIT DE SUITE. Fin 2019, le gouvernement wallon adopte son premier plan de lute contre le bruit routier, notamment grâce à la pose de nouveaux écrans anti-bruits. Rien qu'en Wallonie, environ 740.000 personnes sont impactées par le bruit le long des grands axes routiers. Ce plan a-t-il répondu aux attentes de ces riverains ? Elisabeth GROUTARS a posé la question au Ministre wallon de la Mobilite, Philippe HENRY (Ecolo)



08H26 ECHOS DES JO. Pierre CAPART préface pour nous la prochaine étape du WRC qui fera étape à Ypres pour la première fois de l'histoire.

Casting et équipe Animateur Geoffroy FABRE Émission Matin Première