Matin Première : sur Auvio

06H37 L'INVITE DANS L'ACTU. En ce début de mois d'août, les grands centres de vaccination bruxellois ferment progressivement leurs portes (le centre du Heysel ferme ce mardi 10 août) et laissent la place à des actions de vaccination plus localisées. Signe que la crise sanitaire touche à sa fin ? Le nombre de personnes vaccinées à Bruxelles est pourtant bien inférieur au reste du Royaume. Est-il donc judicieux de fermer les grands centres de vaccination ? Où en est-on réellement dans la gestion de cette crise dans la capitale ? Geoffroy FABRE interroge à ce sujet Muriel Moser, immunologue à l'ULB.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. Plus de vingt jours après les inondations qui ont ravagé une partie de la Belgique, où en sont les communes les plus touchées? A Trooz, la situation reste très délicate. Des centaines de personnes n'ont toujours pas pu être relogées. De nombreuses habitations n'ont plus de sanitaires et encore moins de gaz et d'électricité. Ce qui coince : la coordination des aides. On en parle avec Fabien BELTRAN, bourgmestre de la commune de Trooz.



07H21 CORRESPONDANCE INTER. Chloé GOUDENHOOFT. A Londres, une attraction très décriée à vue le jour fin juillet. Il s'agit d'une colline artificielle appelée Marble Arch Mound. Elle était censée offrir une nouvelle perspective sur la ville et un espace de verdure aux visiteurs. Mais le succès est loin d'être au rendez-vous.



07H32 L'INCONTOURNABLE. Geoffroy FABRE reçoit Emmanuel DEKONINCK, auteur, metteur en scène et comédien pour la création « 84 minutes d'amour avant l'apocalypse » à Spa les 18 & 19 août à 20h30 dans le cadre du Royal Festival de Spa.



07H46 DROIT DE SUITE. Les faits remontent à l'été 2018 au centre fermé 127 bis de Steenokkerzeel où des familles sont à nouveau enfermées à la suite d'un arrêté royal. Après une condamnation en 2008 de la Belgique par l'Europe, cette pratique avait été interdite. Le retour de mineurs en détention va alors soulever une vague d'indignation. Qu'en est-il aujourd'hui ? Cet arrêté royal a-t-il été révoqué ? Des mineurs sont-ils toujours déténus au sein de centres fermés en Belgique ? Stéphanie LEPAGE a interrogé à ce sujet Mélanie ZONDERMAN, de la plateforme des mineurs en exil, avant de donner la parole à Sammy MAHDI, secretaire d'Etat à la migration (CD&V).



08H26 ECHOS DES JO. Tokyo, c'est fini ! Et on se projette déjà en 2024 avec Lise BURION qui nous parle des espoirs belges pour les J.O. de Paris.

