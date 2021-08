Matin Première : sur Auvio

06H37 L'INVITE DANS L'ACTU. Dès ce lundi en France, le pass sanitaire sera exigé pour se rendre dans les cafés et les restaurants, y compris en terrasse. Une decision polémique qui impacte aussi les touristes belges. Pour mieux comprendre comment appréhender des vacances en France cet été, on retrouve notre correspondant à Nice, Michel BERNOUIN. Ensuite, Geoffroy FABRE interroge Laurent DUC, membre du directoire de l'UMIH (l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie), afin de comprendre comment les secteurs hoteliers et de la restauration accueillent ce pass sanitaire.



07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. Le rapport des experts climat de l'ONU, ou GIEC, attendu lundi s'annonce comme "l'avertissement le plus sévère jamais lancé" sur le rôle du comportement humain dans le réchauffement de la planète, a déclaré le président de la COP26 Alok Sharma. Que va contenir concrètement ce rapport et quelles leçons devons-nous en tirer ? On en parle avec Hugues Goosse, directeur de recherches au Fonds de la recherche scientifique et professeur de climatologie à l'UCLouvain.



07H21 CORRESPONDANCE INTER. En Colombie, grâce au cacao éthique et social, des peuples indiens, des afro-colombiens et des victimes du conflit armé reconstruisent leurs vies détruites par la violence. Même si le cacao colombien ne représente pas plus de 4% du marché mondial, sa qualité attire les meilleurs chocolatiers du monde et notamment des Français. Pour en parler, direction le pays andin avec notre correspondante, Najet BENRABAA.



07H32 L'INCONTOURNABLE. Françoise BARE nous emmène à Arles, aux Rencontres de la photographie, où le belge Anton Kusters bouleverse tout le monde avec une exposition au nom poétique : Blue Skies



07H46 DROIT DE SUITE. Stéphanie LEPAGE remonte en 2018 ce lundi avec la decision de la commission européenne d'interdire les pesticides nuisibles aux abeilles (les néonicotinoïdes). La Belgique s'était alors abstenue et avait demandé des dérogations afin que les agriculteurs puissent continuer d'utiliser ces pesticides de façon temporaire. Conséquence, chez nous, cette interdiction n'a pas eu de réels effets. Peut-on s'attendre à une évolution dans ce domaine ? On en parle avec David CLARINVAL, Ministre fédéral (MR) en charge de l'Agriculture.



08H26 ECHOS DES JO. On tire le bilan de ces J.O. de Tokyo avec François ZALESKI. Quels athlètes s'y sont révélés ou, au contraire, ont déçu ?

