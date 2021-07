Matin Première : L'invité de Matin Première : Georges Gilkinet, vice-premier ministre Ecolo sur Auvio

Un mur entre la Biélorussie et la Lituanie ?

Les Verts sont sous le feu des critiques dans l'affaire Haouach. Réponse des intéressés ce mardi dans la matinale.



Georges Gilkinet a vu la note de la Sureté de l'Etat. Le vice-premier ministre Ecolo a été informé par le patron des renseignements et le Premier ministre, jeudi, en sortie de plénière à la Chambre.



Georges Gilkinet est l'invité de « Matin Première ». Nous reviendrons sur ce dossier, on évoquera également la situation des sans-papiers, et le plan de relance fédéral.