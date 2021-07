Matin Première : Les invités de Matin Première : l'écrivain Laurent Gaudé et le metteur en scène et comédian belge Fabrice Murgia. sur Auvio

Tous deux seront avec nous depuis le festival Avignon.



Nous évoquerons avec eux la pièce « La dernière nuit du monde », adaptation du livre du même nom de Laurent Gaudé.



Avec « La dernière nuit du monde », Fabrice Murgia et Laurent Gaudé imaginent un temps pas si lointain où l'invention d'une pilule magique va transformer la vie des hommes. Plus besoin de nos huit heures de sommeil quotidiennes. Grâce à cette pilule, 45 minutes suffisent. L'intérêt ? Rentabiliser la nuit, permettre aux activités de fonctionner 24 heures sur 24 et à chacun de choisir ses horaires de vie, multiplier les emplois sans plus être corseté par des limites de temps...

