Matin Première : Andrea Rea, professeur de sociologie sur Auvio

Depuis plus d'un mois, 475 personnes sans papier font la grève de la faim à l'église du Béguinage à Bruxelles, à l'ULB et à la VUB. Ils veulent une régularisation massive avec la mise en place par le gvt de critères clairs et précis. Est-ce envisageable ? Le gvt ne compte visiblement pas bouger.



Pour en parler ce matin, Andrea Rea, professeur de sociologie à l'ULB qui est l'un des porte-parole du comité de soutien des grévistes de la faim à l'ULB. Pour lui, les sans-papier sont les laisser pour compte de la pandémie. Ils ont quasiment tous perdu leur travail. Des boulots où la plupart du temps, vu leur statut, ils sont exploités. Pour rappel, la Belgique a déjà par deux fois, en 2000 et en 2009, décidé d'une opération massive de régularisation. Mais le contexte politique a changé. Le Vlaams Belang est dans les sondages, le premier parti au nord du pays.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première