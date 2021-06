Matin Première : La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier sur Auvio

06H37 L'INVITE DANS L'ACTU. François HEUREUX. Quel bilan peut-on d'ores et déjà tirer de l'année scolaire qui s'achève ? Une année particulière, avec des élèves et des professeurs qui ont dû organiser l'apprentissage dans des conditions au mieux très inhabituelles, au pire extrêmement difficiles. Est-ce que cela a eu un impact sur le taux de réussite des élèves ?

La ministre avait promis une certaine souplesse de la part des professeurs pour les corrections. Peut-on - à ce stade - affirmer que cette promesse a été tenue ? On en parle avec Bernard Hubien, Secrétaire Général UFAPEC



07H20 DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. C'est ce dimanche que s'est tenu en France le dernier tour des élections régionales. Lors du premier tour, l'abstention a été spectaculaire, qu'en est-il de ce tour décisif ? Quels sont les grands gagnants, si grands gagnants il peut y avoir s'il on prend en considération le taux d'abstention, et les grands perdants de ce scrutin. Analyse avec Marc Sirlereau, journaliste politique à la rédaction RTBF et le politologue français Roland Cayrol.



07H32 L'INCONTOURNABLE. François HEUREUX reçoit Marcel Javaux. Dans son livre "Libre arbitre", l'ancien chroniqueur de la RTBF revient sur son parcours incroyable de près de 1000 matches arbitrés, sur ses plus grandes fiertés mais aussi sur ses profondes déceptions dans le monde du football. Il a été joueur amateur, puis arbitre pendant 28 ans, et enfin consultant pendant plus de 13 ans sur les antennes de la RTBF aux côtés de Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et toute l'équipe de l'émission La Tribune... En une vie, Marcel Javaux a embrassé plusieurs carrières, mais toujours avec un seul but : servir le ballon rond.



07H45 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX reçoit la ministre wallonne de l'Environnement, Céline TELLIER.

La pollution autour du site 3M de Zwijndrecht, en Flandre, a suscité de vives interrogations également en Wallonie où on cherche à y voir clair à propos d'éventuelles pollutions au sud du pays. La ministre wallonne de l'Environnement a commandé un rapport d'expertise. Céline Tellier le détaillera ce lundi dans « Matin Première ».

Au coeur du scandale de Zwijndrecht, le PFOS. Ce sont des produits chimiques dits "éternels", s'accumulant dans l'environnement et les organismes vivants, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens et affectant le système immunitaire.

Comment suit-on la situation en Wallonie ? N'a-t-on pas souvent une guerre de retard pour évaluer la dangerosité de ces produits ?

Nous évoquerons aussi avec Céline Tellier différents projets validés dans le cadre du plan de relance, comme la volonté de créer des parcs nationaux en Wallonie, ou d'autres pour améliorer la biodiversité.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première