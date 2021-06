Matin Première : Emission spéciale pour l'Euro 2021, avec notamment Mbo Mpenza sur Auvio

Spotify lance la fonction "Only you"

Différents invités se succèderont, dont Mbo Menza, à 7h45 en direct sur la Première.

Avant les frères Hazard et Lukaku, il y a eu les frères Mpenza . Avec son frère Emile, Mbo a été l'un des marqueurs d'une génération et le porte-drapeau du football belge.

Sa carrière de footballeur professionnel l'a mené de Mouscron au Sporting Lisbonne, en passant par l'équipe nationale. Aujourd'hui, à 43 ans, il est impliqué dans la lutte contre le racisme à travers l'ONG FARE. Il est aussi le porte-drapeau d'un nouveau plan d'action anti-discriminations lancé par la Commission Européenne et la FIFA.

Le sport est-il réellement un vecteur d'intégration en Belgique ? Le football amateur est-il délaissé en Belgique ?

Dans une interview à CNN, cette semaine, Romelu Lukaka regrettait que les nombreuses campagnes autour du racisme ne soient pas suivies par des actions concrètes. Quel a été le vécu de Mbo Mpenza ?

Mbo Mpenza a connu la longue descente aux enfers de l'équipe nationale, avant l'arrivée de la génération dorée actuelle. Quel est son regard sur les Diables ?