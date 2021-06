Matin Première : L'invitée de Matin Première : la secrétaire d'Etat au budget, Eva De Bleecker sur Auvio

« Handmaid’s tale » & « Friends : The reunion »

Jusqu'à quand allons-nous pouvoir prolonger les mesures de soutien dans la crise ? Le déficit budgétaire est-il encore « contrôlable » ? Est-on en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures ? La dette est-elle en train d'exploser ?



Autopsie de l'état des finances publiques ce mardi, avec la Secrétaire d'Etat au Budget, Eva De Bleecker.

Elle est l'invitée de « Matin Première ».



Après le temps des grandes annonces de soutien et d'investissements, est-ce le retour des économies et des coupes budgétaires ?

Le gouvernement se réunit ce lundi soir pour évaluer l'état des finances publiques. Des choix politiques devront être assumés pour financer la relance.



Nous évoquerons aussi avec la secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs la question des « voucher voyage ». Que se passera-t-il si certains opérateurs ne sont plus en mesure de rembourser les voyageurs ?